Autorin Helena Adler 40-jährig verstorben

Die 1983 geborene Salzburger Autorin Helena Adler ist tot. Die junge Schriftstellerin verstarb in der Nacht auf Freitag nach langer Erkrankung in Salzburg, wie der Verlag Jung und Jung der APA am Freitagnachmittag bestätigte. Adlers gesundheitlicher Zustand hatte bereits im Juli zur Absage ihrer avisierten Teilnahme am 47. Wettlesen um den Bachmann-Preis in Klagenfurt geführt.