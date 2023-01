Neue Direktoren in Museen

Zahlreiche Neubesetzungen gibt es auch im Museumsbereich. In Graz geht Wolfgang Muchitsch als Leiter des Joanneums, er wird von Marko Mele abgelöst. Die kaufmännische Leitung wurde ein zweites Mal ausgeschrieben. Auch die Leitung des Grazer Kunsthauses wird neu besetzt. Hier übernimmt die Slowenin Andreja Hribernik. Das Landesmuseum Kärnten - das sogenannte kärnten.museum - sucht ebenfalls ein neues Führungsduo - der aus dem Joanneum ausgeschiedene Muchitsch hat bereits sein Interesse bekundet.

In Wien bekommt das Heeresgeschichtliche Museum nach langer Suche mit dem Historiker Georg Hoffmann einen neuen Direktor. Amtsinhaber M. Christian Ortner wurde nach 17 Jahren nicht wiederbestellt. Auch für die Kunsthalle Wien wird nach der umstrittenen Entscheidung, das gegenwärtige Leitungsteam, das Zagreber Kollektiv "What, How & for Whom" nicht zu verlängern, eine neue künstlerische Leitung gesucht. Eine Entscheidung soll voraussichtlich im März fallen.

Im Museum der Moderne Salzburg übernimmt der Kunsthistoriker und frühere Chefkurator des Belvedere, Harald Krejci, die Leitung. Seine Position im Wiener Belvedere wird mit Luisa Ziaja besetzt.

Im niederösterreichischen Klosterneuburg tritt Nina Ansperger das Amt als künstlerische und wissenschaftliche Leiterin des museum gugging an. Sie folgt Museumsgründer Johann Feilacher nach.