Corona: Kulturbranche von neuerlichen Einschränkungen überrascht

Zu hohe Hürden für das Publikum?

Unverständnis über die Maßnahmen äußerte auch Konzerthaus-Intendant Matthias Naske gegenüber der APA: "Ich bin sehr unglücklich über diese neue Situation." Wenn man nun den Booster und einen zusätzlichen PCR verlangen müsse, stelle sich schlicht die Frage: "Wie hoch müssen die Hürden noch in den Himmel wachsen, die man den Menschen auferlegt?" Hier werde die Kulturbranche, die bis dato schon eine hohe Sicherheit zu leisten imstande war, dazu verwendet, um die Booster-Impfung zu lancieren - und das ist einer Situation, in der es extrem wichtig sei, das Vertrauen des Publikums zurückzugewinnen. Er gehe davon aus, dass man für das wichtige Silvesterprogramm nun so viele Menschen verlieren werde, dass man ohnedies nicht über die 1.000er-Marke bei den Zuschauern komme, 2G-plus also ausreichen werden. Zusätzlich verlege man das Konzert der Wiener Symphoniker auf den Nachmittag vor, damit die eigentliche Silvestergala bis 22.00 Uhr abgeschlossen sei. "Unter diesen Umständen wäre es ehrlicher gewesen zu sagen: In der aktuellen Situation dürfen keine Veranstaltungen mehr stattfinden", so Naske, auch wenn er selbstredend sein Haus immer lieber bespielen wolle.

Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) sagte auf APA-Anfrage zu den kurzfristig verlautbarten neuen Regeln: "Leider sind im Veranstaltungsbereich vor dem Hintergrund der herannahenden Omikron-Welle und auf Empfehlung der GECKO-Expertinnen und -Experten wieder strengere Maßnahmen nötig. Grundsätzlich gilt: Je größer die Veranstaltung, desto höher der Sicherheitsstandard. Mit drei Impfungen und einem zusätzlichen PCR-Test sind daher weiterhin große Kulturveranstaltungen zulässig."