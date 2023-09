"Du kannst auch anders", lautet das Motto einer am Donnerstag in Wien vorgestellten Informationsoffensive zu Kunst und Kultur. Via drei Plakatsujets, Radio, Infroscreens, Inserate und einer Webseite will man der Kultursaison "einen kleinen, aber feinen, augenzwinkernden Boost mitgeben", sagte Kulturminister Werner Kogler (Grüne). Die Kampagne, "die dir zeigt, dass du nicht zu Hause sitzen musst", wie es in einem gezeigten Kurzfilm hieß, veranschlagt sich auf 500.000 Euro.