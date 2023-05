Kulturtripp im Mostviertel

Eine neue Ausstellung "Kind sein" im Renaissanceschloss Schallaburg eröffnet genau am Muttertagswochenende, nämlich am 13. Mai. In zwölf verschiedenen Themenbereichen wird der Frage nachgegangen, was es bedeutet Kind zu sein. Die Ausstellung gestaltet sich als abwechslungsreiche Reise und sorgt in jedem Fall bei allen Familienmitgliedern für Gesprächsstoff.

Im Schloss Traismauer kann man unter dem Motto "Museumsfrühling – Bring die Mama ins Museum" gemeinsam mit Mama Neues entdecken. Von 8. bis 21. Mai erhalten alle Mütter neben freiem Eintritt ein Glas Frizzante in der WeinArtZone.

Auf Schloss Thalheim findet ein Muttertagskonzert mit Kammersänger Michael Schade statt. Erwartet werden auch Nachwuchssänger:innen, die ausgewählte Arien und Duette zum Besten geben werden.