In den letzten Jahrzehnten hat sich in der österreichischen Bierszene einiges getan – während es in den 80er Jahren gerade mal 50 Brauunternehmen gab, wurden im Vorjahr 330 Brauereien verzeichnet. Unter ihnen ist auch eine große Zahl an kleinen Brauereien vertreten, die Bier nach ihrer eigenen Rezeptur herstellen. Wer sich allerdings von der Konkurrenz abheben will, muss auffallen. Wir haben für euch Kleinbrauereien gesammelt, die mit ihren Bierspezialitäten überzeugen. Prost!