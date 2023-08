Bereits zum achten Mal findet der Liquid Market in Wien statt – rund 200 Bars präsentieren Ende August ihre alkoholischen Kreationen in Form von Signature Drinks, alkoholfreie Variationen werden ebenso geboten. Heuer findet das Festival am Gelände der METAStadt statt. Der Outdoor-Bereich bietet viel Platz, der Indoor-Bereich wird bei Schlechtwetter als Alternative genutzt. Außerdem könnt ihr Cocktails selbst mischen und an allen Ständen eure liquiden Favoriten shoppen.

Dr.-Otto-Neurath-Gasse 3, 1220 Wien