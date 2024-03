Programm in Österreich

In Wien bietet etwa die Ottakringer Brauerei Brauerei-Führungen zum Freundschaftspreis an. In Niederösterreich wiederum öffnen der Gaminger Kartausenbräu und die Bierbrauerei Schrems ihre Pforten: erstere lädt zu Frühschoppen mit Bier, Würstel, Musik, während in Schrems drei kostenlose Brauerei-Führungen mit dem hauseigenen Biersommelier verlost werden.

Ausflugstipp in der Steiermark: Nassauer City Bier veranstaltet einen "Bier-Stammtisch wir früher" im neu gestalteten Gästeraum, mit traditionellem Haus-, Sterz- und Schwarzbier.

Ebenfalls einen Besuch wert (schon allein wegen der prachtvollen Anlage) ist die Brauerei Schloss Eggenberg in Oberösterreich. Hier gibt es nicht nur spezielle Biere für den Feiertag, sondern auch ein vielseitiges Verkostungsprogramm mit Musik.

