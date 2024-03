Ist Craft Beer gleich Bier?

Craft Beer unterscheidet sich von herkömmliche Bier darin, dass bei der Produktion diverse Sorten aus Malz und Hefe miteinander kombiniert und mit Aromen versehen werden. Das Resultat: spezielle Biersorten, die sich geschmacklich stark voneinander abheben.

"To Craft" bedeutet im Übrigen so viel wie "von Hand fertigen". Craft Beer wird nämlich traditionsgemäß von kleinen Brauereien in geringen Abfüllmengen zubereitet, ohne Einfluss von industriellen Großkonzernen. Das hat zwar seinen Preis, dafür schmeckt's aber!

In den letzten Jahren hat die Nachfrage der "Spezialbiere" deutlich zugenommen. In den gelisteten Pubs und Stores kann man sich durch das Angebot probieren. Cheers!