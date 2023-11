Wenn man die verstaubten Schlittschuhe wieder hervorholen kann, weiß man: der Winter und die Weihnachtszeit stehen mal wieder bevor. Den Anfang macht heuer der Wiener Eislaufverein: Am Samstag, den 18. November, wird mit einer großen Eröffnungsparty am Eis in die Saison 2023/24 gestartet. Am Programm stehen Sportkurse und Shows, sowie DJ-Sound mit Discolichtern.