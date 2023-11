Los geht es am Freitag mit Andrea Bocelli, der in der Halle D der Stadthalle in Wien gastiert. Ab 20 Uhr beginnt das rund 2-stündige Konzert im Rahmen seiner "Live in Concert"-Tournee.

Zwei Tage später am Sonntag, den 19.11.2023 betritt Shirin David ab 21 Uhr die Bühne der Halle D der Wiener Stadthalle. Die 28-jährige Rapperin/Sängerin aus Hamburg wird ihre Fans mit Songs aus ihren beiden Alben "Supersize" und "Bitches brauchen Rap" unterhalten. Sowohl am Freitag als auch am Sonntag scheinen Staus und längere Verzögerungen auf der Hütteldorfer Straße, dem Neubaugürtel und auf den Straßen im Nibelungenviertel vorprogrammiert, da sich der Anreiseverkehr mit dem Abendverkehr bzw. dem Wochenendrückreiseverkehr "mischt".