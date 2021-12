Niederösterreich, Salzburg und Steiermark:

In diesen drei Bundesländern öffnet der Handel ebenfalls am 13. Dezember, nur bei der Gastro geht es ein wenig schneller als in Wien: Ab 17. Dezember kann man in Graz, Salzburg, St. Pölten und Co. wieder essen gehen. Was die Adventmärkte anbelangt, hoffen die BetreiberInnen immer noch auf eine baldige Öffnung. Eine eindeutige Entscheidung der Politik steht in diesen Bundesländern jedenfalls noch aus.