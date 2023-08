Offiziell wird der Sommer in Wien im Rahmen der "Stürmischen Tage" in der Stammerdorfer Kellergasse verabschiedet. Heuer findet das Weinfest am 7. und 8. Oktober statt und lädt zu Sturm, Musik, Entspannung in den Gastgärten und natürlich auf das ein oder andere Gläschen Wein ein. Die üppigen Buschenschankjausen, die vor Ort geboten werden, bieten sich als perfekte Unterlage an. Mahlzeit und Prost!