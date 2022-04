Das Kondolenzbuch ist unter www.trauerportal.at abrufbar.

Der Musiker ist am Sonntagvormittag an den Folgen eines Sturzes auf einer Treppe in seinem Haus gestorben. Die Familie Resetarits hatten den Medien gegenüber am Montagabend Wert auf diese Feststellung gelegt, "um Spekulationen über die Todesursache auszuschließen", wie es hieß.