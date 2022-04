Er verunglückte am Sonntag im Alter von 73 Jahren, wie seine Familie bekannt gab. Noch vor wenigen Wochen hatte der Künstler seine Teilnahme am großen Ukraine-Benefiz absagen müssen, weil er an Corona erkrankt war.

Letzter Auftritt am Wiener Flüchtlingsball

Erst am Samstag hatte Willi Resetarits noch einen Auftritt bei der Eröffnung des 28. Wiener Flüchtlingsballs im Rathaus. Im Oktober hatte Resetarits mit seiner Band Stubnblues das Album „Elapetsch“ veröffentlicht.

"Wir trauern heute um eine musikalische Legende, einen Ausnahmekünstler und nicht zuletzt einfach um einen sehr feinen Menschen", so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) in einer ersten Reaktion.