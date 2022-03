Corona kann auch erfreuliche Folgen haben: In der Stadt Salzburg ist jetzt als Konsequenz aus wiederholten Konflikten an stark besuchten öffentlichen Plätzen ein Jugendkulturfestival entstanden, das heuer im Juli erstmals über die Bühnen gehen soll: 5020, was für "50 Acts in 20 Locations" steht.

Damit soll Jugendlichen ein niederschwelliges, kostengünstiges und dezentrales Kulturangebot an den fünf Wochenenden im Juli geboten werden.

Neues Festival entstand aus Corona-Krise

Die Genese von Fifty Twenty (in Anlehnung an die Postleitzahl Salzburgs) begann im Corona-Sommer 2021, als sich im öffentlichen Raum Konflikte häuften. "Das Bedürfnis der Jugend nach Freiräumen und zusätzlichen kulturellen Angeboten wird größer und spürbar. Zudem ist die psychische Belastung für Jugendliche seit Pandemiebeginn deutlich gestiegen", analysierte der Salzburger Kulturreferent Bürgermeister-Stellvertreter Bernhard Auinger (SPÖ).

In dieser Zeit entstanden auch mehrere Initiativen für ein kulturelles Jugendangebot im Sommer. Diese wurden gemeinsam mit weiteren Interessierten und mehreren Organisationen zu einem Workshop eingeladen, aus dem der Verein 5020 und in der Folge das Festival entstanden sind.