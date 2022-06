Salzburger Festspiele: Eröffnungsfest mit DJ Lars Eidinger

Von DJ Lars "Jedermann" Eidinger über den traditionellen Fackeltanz auf dem Residenzplatz bis zur Generalprobe von Béla Bartóks Oper "Herzog Blaubarts Burg": Auch heuer laden die Salzburger Festspiele wieder zum Fest zur Festspieleröffnung. Am 22. und 23. Juli werden 66 Programmpunkte an 29 Spielorten in der Salzburger Altstadt geboten, informierte das Festival am Dienstag in einer Aussendung. Parallel dazu läuft dann bereits die Ouverture spirituelle.