Silvester: Großer Jahreswechsel in der Salzburger Altstadt

"Kultur. Spiel. Platz.: Großer Jahreswechsel in der Salzburger Altstadt", so lautet der Titel der diesjährigen Silvesterfeier in der Altstadt von Salzburg. Aufgrund des Erfolges der Silvesterfeier im letzten Jahr, erwartet Besucher:innen heuer wieder ein umfangreiches zweitägiges Silvesterprogramm. Gestartet wird am Sonntag, dem 31. Dezember um 13:30 Uhr und geendet am Neujahrstag um 18:00 Uhr.

