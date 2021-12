Ein Besuch im Weihnachtsmuseum Salzburg

Das Weihnachtsmuseum befindet sich oberhalb des Cafés Glockenspiel am Mozartplatz in der Altstadt. Es kann nahezu das ganze Jahr über besucht werden, nicht nur im Advent. Die in Europa einzigartige kulturhistorische Sammlung zum Thema „Feste zwischen Advent und Neujahr von 1840–1940“ wurde von Ursula Kloiber im Lauf der Jahrzehnte zusammengetragen. Elf unterschiedliche Themenbereiche und Sonderausstellungen bringen so richtig in Weihnachtsstimmung.