Kurzfristige Absage eines Headliners

Traditionell eröffnet auch in diesem Jahr die so genannte "Warm-Up-Party" am Mittwoch das Festival. Auf der Mainstage eröffnen dann am Donnerstag Vize, Alan Walker, Kygo, Felice, Don Diablo, Steve Aoki und Armin van Buuren mit der "Opening Ceremony". Neu in diesem Jahr ist für alle Fans von härteren Beats die "Hard Dance Factory Stage", wo drei Tage lang Harder Styles aufgelegt wird. Zu den Highlights am Freitag zählen vor allem die Sets von Timmy Trumpet sowie Dimitri Vegas & Like Mike, die gemeinsam auf der Hauptbühne stehen werden. Aus gesundheitlichen Gründen musste kurzfristig Gigi D'Agostino absagen, der am Samstag vor Paul Kalkbrenner aufgelegt hätte.

Zum Schluss gibt es auch dieses Mal am Samstag die große "Closing Ceremony". Sollte es das Wetter zulassen, beendet auch in diesem Jahr wieder ein großes Feuerwerk das dreitägige Festival. Kurzentschlossene sollten sich nicht zu viel Zeit lassen. Die Festivalpässe sind bereits ausverkauft, ein geringes Kontingent an Tagespässen ist aber noch verfügbar