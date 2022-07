Zweite Ausgabe des Gaming-Festivals "Level Up" in Salzburg

Das Festival ist in vier große Bereiche eingeteilt. Während es in der GamingZone ein "breites Angebot für alle Fans von Gaming und eSports" gibt, wartet die Mainstage etwa mit Finalspielen der On- und Offline-Turniere oder DJ Sessions auf. Level Up Lan lädt zum gemeinsamen Multiplayer-Spielen ein. Und schließlich können in der FSK16+ Area Shooter und Fighting Games gespielt und geschaut werden.