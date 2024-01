Kein Geld braucht man für die samstägige Open-Air-Eröffnung im Kurpark. Mitgestaltet wird sie von Hubert von Goisern, der ähnlich wie Künstlerin Xenia Hausner bekannte, "jedes Jahr neue Winkel und neue Sichtweisen" in der Region, in der er aufgewachsen sei, zu entdecken. Sein über 1000-stimmiger Eröffnungsjodler sei aus Schweegers Wunsch entstanden, "dass ich etwas mit einem Jodler mache und dass es viele sein sollen. Es sind dann immer mehr geworden." Die Proben für den Auftritt, bei dem auch 24 Bläser und Kirchenglocken einbezogen werden, seien jedenfalls ungewöhnlich. "Was am Samstag sein wird, weiß ich nicht. Aber die Freude am gemeinsamen Tun wird es gelingen lassen. Es wird spannend werden, wie dieser große Klangkörper klingen wird. Es wird anders sein als je zuvor - und es wird einmalig sein, denn das wird es kein zweites Mal geben."

"Körper werden mit Staub in Kontakt treten, Staub wird abgeschüttelt", kündigte die Choreografin und Performerin Doris Uhlich etwas geheimnisvoll für ihren "Pudertanz" an, den sie als Teil der Eröffnung mit einem Solo beginnt, das dann von zehn Tänzer:innen weitergeführt wird. Während und nach dem Operettengastspiel von "Eine Frau, die weiß, was sie will" von Oscar Straus geht es auf verschiedenen Bühnen indoor und outdoor mit über 125 verschiedenen Mitwirkenden durch die Nacht. "Wir versuchen, nach der offiziellen Eröffnung vor allem junge Frauen zu featuren", meinte Kurator Wolfgang Schlag, und sein Kollege Christian Haselmayr versicherte: "Wir wollen auch tanzen!"