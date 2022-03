Gala-Eröffnung

Zur Eröffnung des frisch renovierten Stammhauses wird ein Gala stattfinden, kündigte Maldeghem an. Mit den "Buddenbrooks" von Thomas Mann in der Inszenierung von Alexandra Liedtke geht dort am 25. November die erste Produktion nach der Sanierung über die Bühne. Als erste Oper folgt am 10. Dezember "La Finta Giardiniera" von Wolfgang Amadeus Mozart, am 4. März wird die Oper "Des Kaisers neue Walzer" von Alma Deutscher uraufgeführt. Mit Tschaikowskys "Jolanthe/Der Nussknacker" und Strauß' "Die Fledermaus" stehen noch weitere Opern auf dem Programm.

In der neuen Spielzeit zu sehen sind unter anderem auch die Musicals "Das Fliegende Klassenzimmer" (eine Uraufführung) und "The Sound of Music" (Wiederaufnahme). Im Schauspiel wird am 9. September im Paracelsus-Bad "Shakespeare im Pool" veranstaltet, am 11. Oktober geht "Effi Briest" im Theater Oval im Europark in Kooperation mit dem Altstadttheater Ingolstadt über die Bühne. Unter der Sparte "Junges Land" wird für Kinder- und Jugendliche einiges geboten, etwa die Uraufführungen "Der Regenbogenfisch" und "Das Fliegende Klassenzimmer" - eine österreichische Erstaufführung der Neufassung von Michael Ende unter der musikalischen Leitung von Komponistin Katrin Schweiger, sowie "Der Lorax" und die Österreichische Erstaufführung "Das Gewicht der Ameisen".