Einfach grün: Neue Ausstellung in Salzburger Architekturhaus

Begrünte Dächer als Problemlösung

Die öffentliche Hand kann die Begrünung auf zweierlei Wege forcieren, erläuterte die zweite Kuratorin Hilde Strobl: fordern oder fördern. Den zweiten Weg hat etwa Wien eingeschlagen, in Salzburg ist es der erste. So seien inzwischen bei rund 80 Bauvorhaben in der Landeshauptstadt grüne Dächer vorgeschrieben worden, und zwar vom Kanal- und Gewässeramt, weil dadurch bei Platzregen Wasser zurückgehalten werden kann und dadurch eine Überflutung der Kanalisation verhindert werden sollen, sagte Höllbacher. Darunter seien auch große Dachflächen wie bei einem Großhändler für Gärtnereien oder in der Wohnstadt Aigen-Süd.

Und aktuell plant die Stadt Salzburg eine verbindliche Grünflächen-Zahl: Bei jedem Bauvorhaben muss eine bestimmte Grünfläche errichtet werden, die anhand mehrerer Kriterien, etwa der Größe des Bauvorhabens oder der Wärmebelastung der Umgebung, berechnet wird. Das ausgefüllte Berechnungsblatt muss schon mit der Bau-Einreichung abgegeben werden. Derzeit ist die Grünflächenzahl aber nur ein Vorschlag der Stadt Salzburg, denn die Ermächtigung des Landesgesetzgebers, eine solche Verordnung zu erlassen, steht noch aus, sagte Höllbacher.

Die Ausstellung des Deutschen Architekturmuseums Frankfurt startete im Jänner 2021 in der Main-Metropole und wanderte danach über Stuttgart und Düsseldorf nach Salzburg als bisher einzigem Österreich-Standort. Danach wird sie wieder in deutschen Städten gezeigt. Mit der Ausstellung erfolgt auch die Einladung, Grünprojekte einzureichen, die auch ausgezeichnet und in einer digitalen Landkarte eingetragen werden können.