Auf einen Kaffee ins Museum

Der Besuch von Kaffeehäusern zählte in den vergangenen Monaten zu jenen Dingen, die viele Menschen schmerzlich vermisst haben. Diese Sehnsucht will das Salzburg Museum mit einer Ausstellung stillen: "Cafe Salzburg – Orte. Menschen. Geschichten" widmet sich dem privaten und öffentlichen Kaffeekonsum. "Mit Geschichte spielen" ist eine weitere Schau, die für den Herbst vorbereitet wird. Es geht um die Frage, wie Vergangenheit in Spielen bzw. Spielzeug ab der Nachkriegszeit dargestellt wird. Passend dazu wird es im Spielzeugmuseum eine Zeitreise in fünf Stationen geben. Das Volkskunde Museum lässt in "Herz aller liebst" wie schon im vergangenen Sommer Objekte aus dem Sammlungsbestand in den Dialog mit zeitgenössischer Kunst treten.