Kommen könnte beispielsweise ein Bauprojekt. Gerade in Zeiten der Pandemie, wo es um größere Abstände gehe, habe sich gezeigt, dass das bestehende Foyer der ARGEkultur zu klein sei. Derzeit laufen Vorgespräche mit Politik und Behörden, um den Eingangs- und Empfangsbereich zu erweitern. Bis das soweit ist und um die Pläne schneller sichtbar zu machen, wird das Projekt vorab in digitaler Form auf der Social-VR-Plattform Mozilla Hubs realisiert werden. Das hauseigene Medienkunstfestival Digital Spring werde in den kommenden Wochen dieses neue Foyer zu einer digitalen Spielstätte weiterentwickeln, die dann im Rahmen des Herbstfestivals Open Mind erstmals in Betrieb sei, kündigte Linz an.