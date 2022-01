"Ein Besuch in Auschwitz ist eine Überforderung, mit der man vor Ort klar kommen muss. Eine Form, mit den dort ausgelösten Irritationen umzugehen, ist das Gästebuch", sagte der Salzburger Historiker und Mit-Kurator der Ausstellung, Albert Lichtblau, am Donnerstag bei einem Pressegespräch. "Ein Eintrag bietet eine Möglichkeit, mit einer eigenen Sprachhandlung auszudrücken, wie wichtig die Erinnerung daran ist, was in Auschwitz und anderen Vernichtungsorten geschah."

Das Hinterlassen einer Nachricht habe auch eine Entlastungsfunktion, betonte auch der zweite Kurator Hannes Sulzenbacher. "Die Frage ist, ob Auschwitz dafür der richtige Ort ist oder wir nicht die Nachrichten dorthin bringen, wohin sie im Grunde gehören - nach Österreich." Auschwitz sei auch Teil der österreichischen Geschichte und in zahllosen historischen Linien mit ihr verbunden.

"Die Einträge werden bei uns prominent und repräsentativ sichtbar gemacht", sagte am Donnerstag Salzburg-Museum-Direktor Martin Hochleitner. Auf einem Bildschirm im Foyer der Neuen Residenz, dort wo Menschen noch keinen Eintritt bezahlen müssen, sind die Nachrichten aus dem virtuellen Gästebuch noch bis Ende Februar zu sehen. Dann wandert der Bildschirm weiter, um auch an anderen österreichischen Orten an Auschwitz zu erinnern.