Salzburger Mozartwoche fulminant eröffnet

Musikalische Highlights der Eröffnung

Dass Gonzalez-Monjas den Komponisten genauso schätzt wie der Intendant, machte er von Anfang an in seinem Dirigat hörbar. Pure Fröhlichkeit zog sich durch die Sätze der Sinfonie in Es-Dur, bei der er sogar den Moll-Wechseln etwas Fideles abgewinnen konnte. Ab kommendem Herbst wird er der Chefdirigent des Mozarteumorchesters sein, das er auch zur Eröffnung leitete und mit seiner Laune ansteckte. Gesucht und gefunden, könnte man sagen. Auch die Jupitersymphonie im zweiten Teil nach der Pause gingen Dirigent und Orchester energetisch und strammen Schrittes an, was dem Werk eine gute Portion Frische verlieh, die Akustik des Saals aber zeitweise an ihre Grenzen brachte.

Natürlich ließ es sich der Chef nicht nehmen, selbst ein paar Arien an diesem Abend beizusteuern. "Mozart hat sein allererstes Werk für Stimme für mich geschrieben. Ok Spaß, aber für Tenor", scherzte Villazón in der Anmoderation. In der Konzertarie "Va, dal furor portata" war dann relativ wenig von der angekündigten Angeschlagenheit zu hören. Villazón ging im konstant hohen Energielevel durch all seine Arien, zur Belustigung des Publikums auch immer wieder mit darstellerischen Einlagen. Das kann mitunter schon mal zu viel des Guten sein, doch Villazón weiß genau, wie er sein Publikum kriegt und bei der Stange hält.