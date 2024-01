Ein weiteres Debüt bei der Mozartwoche gibt es für Joana Mallwitz, die das erste Mal beim Festival zu Gast ist und am Pult der Wiener Philharmoniker stehen wird. Am Flügel sitzt bei diesem bereits ausverkauften Konzert Igor Levit, der neben Geigerin Anne-Sophie Mutter einer der Solisten ist, die zusammen mit den Wienern zu hören sein werden. Die Öffnung des Konzertprogramms für andere Komponisten ermöglicht in diesem Jahr auch, dass Villazón sich einen lang ersehnten Wunsch erfüllen kann, nämlich die Cellistin Sol Gabetta zum Festival einzuladen. Sie wird mit den Wiener Philharmonikern Haydns Cellokonzert in C-Dur spielen.