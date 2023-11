Musikalische Adventstimmung

An verschiedenen Orten in der Steiermark sorgt das Kammermusikfestival ab 26. November für Adventstimmung. Es beginnt mit dem Kammermusiktag KAMUT in Kooperation mit der Kunstuniversität Graz, bei dem Preisträgerinnen und Preisträger verschiedenster Wettbewerbe zu hören sein werden. Am 2. Dezember startet dann das reguläre Programm. Mit der Stadtmusikkapelle Liezen unter Dirigent David Luidold und dem Programm von und mit Sopranistin Tetiana Miyus sowie dem Ausseer Advent stehen zwei Großformate in der Basilika Stift Rein ins Haus. Daneben gibt es kleinere Konzerte mit Musizierenden wie Irina Vaterl, Paul Gulda und dem Quadriga Consort. Daneben wird eine Vielfalt von Musik "von Orient bis Okzident, Volksmusik und Klassik, eigenem Kinderprogramm und einer Matinée für die Frühaufsteher" geboten, betonte Organisator Holger Hütter.

Auch das ist heuer wieder ein Teil des Programms, die Konzerte befassen sich beispielsweise mit den Bahá'i oder der evangelisch-methodistischen Kirche. Den Abschluss bildet ein Familienkonzert unter dem Titel "Tausend und eine heilige Nacht", das eine Einstimmung für alle auf Weihnachten in unterschiedlichen Kulturen bietet.