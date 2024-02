Kunst aus allen Schaffensperioden

Im Jahr 2008 hatte das Land Steiermark auf Initiative des damaligen Leiters der Neuen Galerie, Peter Weibel, einen großen Werkkomplex von Günter Brus um rund 1,4 Millionen Euro angekauft. Damit konnte für die Neue Galerie am Universalmuseum die bisherige Sammlung erweitert und ein wesentlicher Teil des Lebenswerkes des Ex-Aktionisten und Künstlers, der hart an seine Grenzen zu gehen wusste, in der Steiermark gehalten werden.

Die Basis für die heute umfangreiche Brus-Sammlung wurde an der Neuen Galerie in den späteren 1990er-Jahren gelegt, was im Wesentlichen der Gesellschaft der Freunde der Neuen Galerie aber auch dem Mäzen Hellmut Czerny zurückgeht. In den folgenden Jahren konnten auch sämtliche Fotomappen zu den Aktionen von Brus ergänzt werden. Legendär sind etwa Aktionen wie der "Wiener Spaziergang", in der er sozusagen als lebendiges Gemälde in den öffentlichen Raum vordrang (1965) oder seine radikalste Aktion, die "Zerreißprobe" (1970), die in Fotos dokumentiert im Bruseum verwahrt wird. Letztere entstand bereits in Berlin, wohin der Künstler nach der Aktion "Kunst und Revolution" (1968) und nach der Verurteilung zu sechs Monaten Haftstrafe mit Frau und Kind geflüchtet war.

Heute besitzt das Bruseum Werke des Künstlers aus allen Schaffensperioden. Neben frühen informellen Arbeiten, Dokumentationen auf Foto und Film, Zeichnungen und Druckgrafiken sind auch die "Bild-Dichtungen" - seinem Versuch Wort und Bild zu einer Einheit zu verbinden - vertreten.