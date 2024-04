Lücken im Bildungssektor

Im Verlauf der vierten Klasse wird Lehrerin Idiskut schwanger, eine Nachfolgerin wird bis drei Tage nach ihrem Abschied in den Mutterschutz nicht gefunden. Ganz nebenbei zeigt der Film die katastrophale personelle Situation im Bildungssektor auf. Als am letzten gemeinsamen Schultag die Tränen bei Kindern und Lehrerin fließen, haben wohl auch manche im Kinosaal feuchte Augen. "Favoriten" ist ein Film, der ins Herz trifft.

Besonderes Lob zollte Ruth Beckermann nach der Weltpremiere Kameramann Johannes Hammel, mit dem sie schon länger zusammenarbeitet: "Sie können sich ausmalen, welche Arbeit es war, anwesend zu sein, ohne zu stören", sagte sie. "Er hat die Fähigkeit zu verschwinden, aber nirgends war es so schwierig wie hier." Drei bis vier Tage habe man jeweils in der Klasse gedreht und sei nach ein paar Wochen wiedergekommen, drei Jahre lang, zwischen 2020 und 2023. Es habe viele Restriktionen gegeben, etwa, dass spontan zu reagieren war oder die Kinder oft leise sprachen. Dennoch sind viele Close-Ups gelungen, in denen die Kinder in all ihrer unbefangenen Mimik gezeigt werden und die Ernsthaftigkeit ihrer Überlegungen an ihren Gesichtern abgelesen werden kann.

(Von Stefan May/APA)