"Nebel von Dybern" im Grazer Schauspielhaus

Nebel aus Chemiefabrik

In Dybern wabert ein seltsamer Nebel, Menschen sterben, Tiere ebenso. Gerüchte machen die Runde, Mutmaßungen, eine lähmende Stimmung ist spürbar. Ist der Nebel wirklich eine Naturgewalt oder doch von Menschen verursacht? Zunächst wird im Gasthaus nur diskutiert, doch die Unsicherheit ist fast körperlich spürbar: "Da wird immerzu geflüstert und getuschelt, ich spür's schon auf der Haut", meint Kathrine, die wie eine Mischung aus Wahrsagerin und Prophetin ihre Sätze einstreut. Bald stellt sich heraus, dass der Nebel auf die Chemiefabrik zurückzuführen ist. Der Generaldirektor der Fabrik leugnet alle Zusammenhänge, insgeheim wurden aber schon längst Schutzmaßnahmen getroffen, Gasmasken bestellt und ein Schutzraum unter der Erde gebaut. Je gefährlicher die Lage wird, umso egoistischer werden die Menschen, umso mehr verhärten sich die Gefühle.

Profitgier, Verdrängung, Leugnen, Angst - all das ergibt ein giftiges Gebräu, dass das Leben in Dybern fast unmöglich macht. "Ich will hier kein Kind aufziehen", sagt die schwangere Barbara zu ihrem Mann gegen Ende des Stücks, und sie meint nicht nur den tödlichen Nebel, sondern auch die tödliche Gesinnung, die da herrscht und die Maria Lazar dazu zwang, nach Dänemark auszuwandern. Ihr Drama, das unter dem Eindruck der Giftgas-Angriffe im Ersten Weltkrieg entstanden war, konnte zwar 1933 in Stettin uraufgeführt werden, zur geplanten Aufführung in Graz kam es nicht mehr.