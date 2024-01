Grazer Bühnen fast auf Vor-Corona-Niveau

DieZahlen der Grazer Bühnen im Überblick

Während die Personalkosten um 9,15 Prozent gestiegen sind, wurden die Subventionen von Stadt und Land nur um 8,04 Prozent erhöht. "Wir haben einen indexangepassten Vertrag", erläuterte der Geschäftsführer. Diese Budgetlücke soll unter anderem mit einer "stetigen Anhebung der Ticketpreise" aufgefüllt werden.

Die Grazer Oper verzeichnete in der vergangenen Saison 154.702 (2018/19: 172.878) Besucher:innen, das Schauspielhaus 64.562 (2018/19: 78.724), das Next Liberty 49.698 (2018/19: 47.986) und die Spielstätten Orpheum, Kasematten und Dom im Berg 208.056 (2018/19: 211.026). Dazu kommen noch die Zahlen für das Festival Klanglicht: Das Licht- und Soundspektakel lockte rund 100.500 Menschen an drei Tagen an.

In diesem Jahr haben die Bühnen Graz gleich mehrmals Anlass zu feiern: Die Oper begeht ihren 125. Geburtstag, das Schauspielhaus wurde vor 60 Jahren wiedereröffnet, und die Vereinigten Bühnen, die vor 20 Jahren zur Holding Bühnen Graz umgestaltet wurden, bestehen selbst seit genau 75 Jahren. Seit 25 Jahren gibt es das Ballereignis Opernredoute, und die Theaterservicegesellschaft art + event agiert seit 20 Jahren selbstständig. Das Next Liberty besteht zwar erst seit 29 Jahren, wird aber bei der großen Jubiläumsfeier am 24. Oktober gleich mitgefeiert.

