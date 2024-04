Der Grazer Musikverein startet mit einem Haydn-Fest unter der Leitung von Adam Fischer im Herbst in seine 210. Saison. Zum Jubiläum wird fast alles angeboten, was in der Klassikwelt Rang und Namen hat: Riccardo Muti spielt mit den Wiener Philharmonikern auf, Elīna Garanča und Günther Groissböck sind ebenso vertreten wie die Starpianisten Daniil Trifonov, Igor Levit und Rudolf Buchbinder, hieß es bei der Programmpräsentation am Mittwoch.