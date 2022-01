Erstmals finden Kooperationsveranstaltungen in Wien und St. Pölten statt. Geplant sind ein Musiksalon in der Nationalbibliothek Wien am 17. März mit den "Festival composers" Tamara Friebel und Wolfgang Suppan sowie zum Themenschwerpunkt Simon Laks ein Gesprächskonzert am 30. März im Polnischen Institut Wien und ein Konzert mit Lesung nach Ende des Festivals am 2. Juni in der ehemaligen Synagoge St. Pölten.