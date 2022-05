Narzissenfest: Schneemann Gustl wurde zum Sieger gekürt

Gustl, der Schneemann, hat beim 62. Narzissenfest im Ausseerland den ersten Platz in der Kategorie Neue Gestelle gewonnen. Mit seinem grünen Hut und roten Handschuhen hat die Figur der Familien Freller und Pucher in diesem Jahr überzeugt. Platz zwei ging an den Adler der Familien Feldhammer und Loitzl, hieß es am Sonntag nach dem verregneten Bootskorso auf dem Altausseer See seitens des Narzissenfestvereins.