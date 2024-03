Die Wahl auf den Standort Trahütten fiel aus persönlichen Gründen, da sich das Haus schon lange im Familienbesitz befunden hatte. Tatsächlich wollte die Großmutter von Io Tondolo dort selbst einen Gasthof eröffnen. Das Paar betreibt außerdem eine gemeinsame Designagentur "SelfSightSeeing Company", was sowohl in der Vermarktung als auch in der Innenarchitektur der neuen Unterkunft stark zu spüren ist.

Das Hotel verfügt über zehn Zimmer, jedes individuell und im Retro-Stil eingerichtet. Ihre Inspiration schöpfen die beiden Gründer dabei aus "persönlichen Vorlieben und Bedürfnissen, die sie selbst beim Reisen schätzen", wie es heißt.