Was in den 1990er-Jahren im obersteirischen Murau begonnen hat, soll nun auf einer professionelleren Ebene fortgesetzt werden: Aus der Theaterrunde wurde das "Stadttheater Murau" unter der Leitung von Lukas Wachernig. Geplant sind weiterhin drei Aufführungen pro Jahr, die sich auf Schauspiel, Musiktheater und Kinder- und Familienproduktion verteilen. Gearbeitet werden soll mit theaterbegeisterten Menschen vorwiegend aus der Region, hieß es am Montag auf APA-Anfrage.