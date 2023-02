Steiermark Schau: Mobiler Pavillon in Wiener Innenstadt

Ausstellungs-Pavillon in Wien

Das Besondere ist laut Kada diesmal, dass es sich um ein "Open-Air Museum handelt, weil das Innere des Pavillons nach außen sichtbar wird und von allen Seiten zugänglich ist". Aufgestellt wird er zuerst am Wiener Heldenplatz, wo er die Museumsfläche in den öffentlichen Raum hinein erweitern soll. Anschließend reist der Pavillon weiter in die Oststeiermark, wo er in der Tierwelt Herberstein zu besichtigen sein wird.

Außerdem gibt es heuer auch einen Mini-Pavillon, der "sich als eine Art steirischer Botschafter auf die Reise begeben und eine internationale Tournee absolvieren wird", stellte Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) in Aussicht. Er wird in Kulturforen in Europa und den USA zu sehen sein. Bei der kleineren Version handelt es sich um ein reines Indoor-Projekt. LHStv. Anton Lang (SPÖ) betonte, dass die Themen Klimaschutz und Vielfalt des Lebens "uns alle betreffen und für die kommenden Generationen von enormer Bedeutung sind".

Der mobile Pavillon wird am 22. März in Wien eröffnet und ist ab 29. April in der Tierwelt Herberstein im Rahmen der Steiermark Schau 2023 zu sehen.