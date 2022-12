Weitere Veranstaltungen in der Steiermark 2023

Ihr wollt noch mehr? Hier eine ausführliche Liste der Veranstaltungshighlights in der Steiermark für 2023 (Stand Dezember 2022). Änderungen sind vorbehalten.

1.1. Neujahrskonzert Grazer Graz, Oper Philharmoniker (Dirigent: Roland Kluttig) 3.-8.1. Cirque Noël Graz, Orpheum 11.-14.1. Aufführung "Flashdance - Graz, Orpheum Das Musical" 12.1.-11.6. Ausstellung "Sound of St. Graz, Museum für Lamprecht" Geschichte 13.1. Premiere "Fischers Fritz" Graz, Schauspielhaus Haus von Raphaela Bardutzky Drei 14.1. Premiere "Die Graz, Oper Großherzogin von Gerolstein" von Jacques Offenbach 18./19.1. Aufführung "Fuck ju Göhte Graz, Helmut List-Halle - Das Musical" 19.1. Premiere "Moby Dick" nach Graz, Schauspielhaus Haus Herman Melville Zwei 19.1. Aufführung Andreas Graz, Orpheum Vitasek "Der Herr Karl" 20.1. Premiere "Hospital der Graz, Schauspielhaus Geister" nach Lars von Trier und Niles Vörsel 20.1. Die Nacht des Musicals Graz, Orpheum 27./28.1. Grazer Blues-Tage Vol.6 Graz, Orpheum 28.1. Kabarett Maschek - "Das Graz, Helmut List-Halle war 2022" 2.2. Konzert Peter Kraus Graz, Stefaniensaal 2.2.-18.6. Ausstellung "Identity on Graz, Volkskundemuseum the line" 3.-5.2. Anderswo Festival Graz. Orpheum 5./6.2. Aufführung "Aladdin - Das Graz, Helmut List-Halle Musical" 6.2. Premiere "Stadt ohne Graz, Oper Juden" Film und Lesung mit Musik von Olga Neuwirth 8.2. Aufführung "Der kleine Graz, Helmut List-Halle Prinz - Das Musical" 9.2.-1.5. Ausstellungen "Ida Graz, Kunsthaus Rosenberger" und "Ingrid Wiener, Martin Roth" 11.2. Premiere Ballett "Carmen" Graz, Oper 25.2. Konzert Mia. Graz, Dom im Berg 28.2. Konzert The Music Of Hans Graz, Orpheum Zimmer & Others 1.-5.3. Elevate Festival Graz, verschiedene Orte 3.3. Premiere "Cinderella" von Graz, Next Liberty Peter Maxwell Davies 4.3.-2.4. Feldkirchner Feldkirchen bei Graz, Passionsspiele Pfarrsaal 5.3. Aufführung "Die Graz, Helmut List-Halle Schneekönigin - Das Musical" 7.3. Konzert Pippo Pollina & Graz, Orpheum Konstantin Wecker 17.3. Premiere "Zur schönen Graz, Schauspielhaus Aussicht" von Ödön von Horvath 18.3. Premiere "Katja Kabanova" Graz, Oper von Leos Janacek 18.3. Premiere "Identitti Graz, Schauspielhaus Haus Rezeptionista" nach Mithu Zwei Sanyal 21.-26.3. Diagonale Filmfestival Graz, verschiedene Orte 23.-26.3. Internationales Gleisdorf Figurentheaterfestival "puppille" 24.3. Show "Abba Gold - The Graz, Helmut List-Halle Concert Show" 26.3. Konzert Die Paldauer Weiz, Kunsthaus 26.3. Konzert Placido Domingo Graz, Stefaniensaal 28.3. Konzert "Der König der Graz, Stadthalle Löwen - The Music live in Concert" 29.3.-2.4. 37. Grazer Graz, Hin & Wider Kleinkunstvogel 2023 30.3.-24.9. Ausstellung Anni Brus Graz, Bruseum 30.3. Konzert David Hasselhoff Graz, Stadthalle 1.4. Konzert "Game of Thrones Graz, Stadthalle - The Concert Show" 2.-10.4. Osterfestival Psalm Graz, Helmut List-Halle 14./15.4. Musical-Aufführung "Ghost Graz, Helmut List-Halle - Nachricht von Sam" 16.4. Konzert "Disney 100 - The Graz, Stadthalle Concert" 20.4. Musical-Aufführung "Hair" Graz, Helmut List-Halle 20.4.-7.1.2024 Ausstellung "Jetzt erst Graz, Volkskundemuseum recht! Wege zur Gleichbehandlung" 22.4. Aufführung "All you need Graz, Helmut-List Halle is love - Das Beatles-Musical" 23.4. Musical-Aufführung "Pippi Graz, Helmut List-Halle Langstrumpf" 26.4. Kabarett Alfred Dorfer Graz, Orpheum 29.4.-5.11. Steiermark Schau 2023 - Steiermark, mehrere Orte Vielfalt des Lebens 5.5. Premiere Bürgerinnenbühne Graz, Schauspielhaus Haus "Death and all his Zwei friends" 5.5.-29.9. Theaterland Steiermark: Graz, Bad Radkersburg, Die Theaterfeste der Deutschlandsberg, Regionen Eibiswald, Dechantskirchen, Höf-Präbach, Straden, Weiz, Stadl, Stainz, Weissenbach, Wies 5.-11.5. Theaterland Steiermark: Bad Radkersburg, "Sommertraumhafen" - Eibiswald, Stainz, Wies Internationales Figurentheater-Festival 6.5. Premiere "Das Ende von Graz, Schauspielhaus Lied" von Sandy Lopicic und Hannah Zufall 6.5.-4.6. Designmonat Graz 2023 Graz, verschiedene Orte 11.5.-31.10. Ausstellung "Eulen nach Graz, Schloss Eggenberg Athen tragen" 11.5. Konzert David Garrett Graz, Stefaniensaal 13.5. Premiere "Der Florentiner Graz, Oper Hut" von Nino Rota 19.-21.5. Theaterland Steiermark: Deutschlandsberg "RabiatPerlen" - Das österreichische Jugendtheater-Fest 20.5. Konzert Pentatonix Graz, Stadthalle 24.5. Premiere Ballett "Der Tod Graz, Oper und das Mädchen" 24.-29.5. Internationales Graz, verschiedene Orte Storytelling Festival: "grazERZÄHLT" 26.5. Konzert Sportfreunde Graz, Kasemattenbühne Stiller 27.5. Cavalluna - Geheimnisse Graz, Stadthalle der Ewigkeit 2.6. Konzert Boris Bukowski Graz, Orpheum 2.-4.6. Internationales Vorau, verschiedene Orte Storytelling Festival: "vorauERZÄHLT" 6.6. Premiere "Die schöne Graz, Oper Müllerin" von Franz Schubert mit Nikolaus Habjan und Florian Boesch 7.-10.6. Theaterland Steiermark: Straden "ARTig Klassisch & La Notte" 7.-11.6. Springfestival 2023 Graz, verschiedene Orte 7.6.-27.8. Ausstellungen "Body & Graz, Kunsthaus Territory" und "Plamen Dejanoff" 9.6. Konzert Josh. Knittelfeld, Kulturhaus 14.6. Premiere "Szenen aus Graz, Oper Goethes 'Faust'" von Robert Schumann 21.-25.6. 7. Internationales Graz, Schauspielhaus Dramatiker:innenfestival 23.6.-23.7. styriarte Steiermark, verschiedene Orte 24.6. Abschiedskonzert der Graz, Oper Intendanz Nora Schmid (Dirigent: Roland Kluttig) 29.6.-7.1.2024 Ausstellung "Wir Graz, Museum für Klauberinnen" Geschichte 29.6.-3.12. Ausstellung "Schaulust" Graz, Volkskundemuseum 29.6.-2.7. Open-air St. Gallen St. Gallen, verschiedene Orte 30.6.-2.7. Internationales Bad Radkersburg, Storytelling Festival: verschiedene Orte "badradkersburgERZÄHLT" 6.7.-1.10. Ausstellung "Ocean Eye" Graz, CoSA (Centre of Science Activities) 8.7. Konzert Die Seer Bad Gleichenberg, Palzwiese 13.7. Konzert Deep Purple Graz, Freiluftarena B 13.-15.7. AREA 53 Festival Leoben, VAZ Schladnitz 14.-28.7. Musical-Festspiele Hartberg, Schlosshof Hartberg 15.-29.7. Neuberger Kulturtage Neuberg, verschiedene Orte 27.7.-26.8. Märchensommer mit "Das Graz, Hof des Dschungelbuch" Priesterseminars 27.7.-3.9. Steirisches Steiermark, verschiedene Kammermusikfestival Orte 28.7.-5.8. Figurenfestival "La Graz, verschiedene Orte Strada" 29.7.-1.8. Sommerserenaden 2023 Graz, August-Musger-Gasse 12 4.-5.8. Sunny Days Festival Wundschuh, Dietersdorf 9.-13.8. Dixie- und Swingfestival Weiz und Umgebung Weiz 2023 17.-19.8. Kaltenbach Open Air Spital/Semmering, Kaltenbachgraben 18.+19.8. Konzert Hubert von Graz, Karmeliterplatz Goisern 1.-2.9. Metal on the Hill Graz, Kasematten 6.-10.9. Kammermusikfestival Graz, Schloss Eggenberg Arsonore 9.-10.9. Stonebreak Festival 2023 Puch bei Weiz, Kulmarena 14.9.-14.7.2024 Ausstellung "Sporen" Graz, Naturkundemuseum 18.9. Konzert Max Raabe & Graz, Stadthalle Palast Orchester 21.9.-15.10. steirischer herbst Steiermark, verschiedene Orte 6.-7.10. Erntepunkfest 2023 Graz, S.T.R.E.S.S.-Tubes 19.10.-25.2.2024 Ausstellung Johannes Graz, Bruseum Rausch November InTakt - Inklusives Graz, verschiedene Orte Tanz-, Kultur und Theaterfestival 2.11. Konzert Sido Graz, Stadthalle 14.-18.11. Internationales Graz, verschiedene Kinos Filmfestival "Mountainfilm Graz 2023" 23.-25.11. Autumn Leaves 2023 Graz, Orpheum oder Dom im Berg 9.12. Konzert Seiler & Speer Graz, Stadthalle 20.-31.12. Cirque Noël Graz, Orpheum