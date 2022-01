Ein Blick hinter die Kulissen eines heimischen Unternehmens? In Österreich gibt es einige Firmen, die ihren KundInnen genau dies ermöglichen: Interaktive Führungen in der Zotter-Schokoladenfabrik, Einblicke in die Manufaktur von Eis-Greissler oder eine Tour durch die Ottakringer Brauerei. Und nun gesellt sich ein neuer Player zu diesen ganz besonderen Freizeitangeboten: Eine Schallplatten-Erlebniswelt soll in der Oststeiermark entstehen, so Austrovinyl auf Instagram.