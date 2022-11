Stimmungsvolle Adventklänge beim steirischen Kammermusikfestival

Fest der Religionen

Am Beginn steht ein Konzert mit "Bilder aus dem Osten": Irina Vaterl und Paul Gulda spielen am Klavier Werke von Schumann bis Rachmaninow im Sommerrefektorium des Stiftes Rein. In der Basilika des Stiftes geht der Ausseer Advent über die Bühne. Die Ausseer Bradlmusi, 234Xang und das Bläserquartett der Salinenmusik Altaussee spielen volkstümlich auf, Johannes Silberschneider steuert stimmungsvolle Texte bei.

In der Kirche Maria Straßengel begibt sich Quadriga Consort in das winterliche Großbritannien. Unter dem Titel "Winter's Delight" werden Carols und Weihnachtslieder auf alten Instrumenten erklingen. Posaunenklänge stimmen ebenfalls in Straßengel auf die Weihnachtstage ein, wenn das "Grazer Posaunenquartett and Friends" Musik von Bruckner oder Queen, aus "Cavalleria rusticana" oder "Hänsel und Gretel" spielt.

Das "Fest der Religionen" zeigt von der brasilianischen Sängerin Thamires Tannous über die Kollaboration des Grazer Jazz-Saxophonisten Heinrich von Kalnein mit dem Meretrio bis zum Balkanensemble Balkalito unterschiedlichste Klangperspektiven, bei denen Jazz auf Klassik trifft. Als Partner wurden heuer die Grazer Bahái, die koptisch-orthodoxe Kirche und die bosnischen Muslime gewonnen, mit denen die Gratiskonzerte veranstaltet werden.