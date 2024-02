Elias Hirschl präsentiert zudem sein aktuelles Buch "Content". Neben Routiniers sind auch Debütantinnen und Debütanten am Start. So liest Stipendiatin Sophia Lunra Schnack aus ihrem Erstlingswerk "feuchtes holz". In diesem verschwimmen die Grenzen zwischen Vergangenheit und Zukunft, literarische Ufer werden überschritten, hieß es seitens der Veranstalter. Caroline Wahl gibt Einblicke in ihren neuen Roman "Windstärke 17".

Bei einer Krimiwanderung entführt Claudia Rossbacher die Teilnehmenden schließlich in ihre spannende Welt der "Steierkrimis". "Die achensee.literatour bildet jedes Jahr unseren Auftakt in die Sommersaison. Mit stets hochkarätiger Besetzung werden besondere Orte der Region bespielt und in Szene gesetzt", freute sich Achensee-Tourismus-Geschäftsführer Martin Tschoner über die neue Auflage.