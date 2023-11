Ab ins Museum

Die Tiroler Landesmuseen, mit Ferdinandeum, Volkskunstmuseum, Zeughaus und Tirol Panorama, bieten ein museumspädagogisches Angebot mit Familienführungen. Beispielsweise führt eine "Stubenfliege" durch das Volkskunstmuseum und erzählt dabei Spannendes zum Leben in der Bauernstube und den jeweiligen Bräuchen.

Auch das Haller Bergbaumuseum bietet Kinderführungen und Quizze über das „weiße Gold“ an. Der dem Salzbergbau im Halltal nachgebaute Stollen gibt den Besucher:innen einen genauen Einblick in die Geschichte der damaligen Salzgewinnung. Das Bergwerk im Halltal ist seit 1967 stillgelegt, dennoch bekommt man mit dem künstlich angelegten Stollen in der Altstadt eine gute Vorstellung der unterirdischen Welt: Schächte, Werkzeuge, Mineralien und eine Rutschbahn sollen so auch den Kleinsten ein Stück Salzgeschichte vermitteln.