"Ausgestopfte Juden?" - Neue Schau im Jüdischen Museum Hohenems

Geschichte jüdischer Museen

Erste jüdische Museen wurden Ende des 19. Jahrhunderts aus jüdischen Gemeinden heraus gegründet, als Juden als Minderheit in einer christlich geprägten, sich säkularisierenden Gesellschaft ihre Kultur in einer Form der Selbstbehauptung als eigenständig, hervorstreichen wollten. Hier setzten erste Sammlungen Standards in der Definition, was jüdisch ist. "Das produzierte schon damals einen Judaica-Markt, auf dem es auch Fälschungen gab", so Loewy. Einige davon sind in der Schau zu sehen.

Nach dem Holocaust wurden jüdische Museen im deutschsprachigen Raum vielfach von der Mehrheitsgesellschaft gegründet, um eine Art von Wiedergutmachung zu leisten und um das eigene Christliche, das ja auf dem Judentum fußt, besser verstehen zu können. Zudem zeige sich, dass sich in der jüdischen Geschichte stets die Weltgeschichte spiegle. So widmete sich das Jüdische Museum Hohenems als eines der ersten Häuser Fragen des Zusammenlebens, von Zugehörigkeit, von Migration und Flucht - heute der Schwerpunkt vieler jüdischer Museen, betonte Loewy. Heute, wo das Christentum nicht mehr vorherrschend sei, gebe es viel Verunsicherung und neu auszuhandelnde Fragen, "und jüdische Museen sind Orte dafür". "Wir haben uns immer schon kritisch mit uns selbst beschäftigt", so Loewy.