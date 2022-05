Verdi-Oper "Ernani" nächstes Jahr bei den Bregenzer Festspielen

Die Bregenzer Festspiele bringen kommendes Jahr Giuseppe Verdis "Ernani" als Oper im Festspielhaus auf die Bühne. Das 1844 in Venedig uraufgeführte Werk um Liebe und Rache feiert am 19. Juli 2023 in der Inszenierung von Lotte de Beer Premiere am Bodensee. Musikalischer Leiter ist Enrique Mazzola, Ausstatter Christof Hetzer. "Ernani" stand bereits 1987 auf dem Bregenzer Spielplan, damals inszeniert von Brian Michaels und unter der musikalischen Leitung von Pinchas Steinberg.