Jubiläum und Weltpremiere

Das "Nederlands Dans Theater 2" tanzt am 10. Mai "Minus 16" von Ohad Naharin, "Bedtime Story" von Nadav Zelner und "Ten Duets on a Theme of Rescue" der kanadischen Choreografin Crystal Pite. Das aktionstheater ensemble präsentiert zu seinem 35-Jahr-Jubiläum in Kooperation mit dem Vorarlberger Landestheater am 16. Mai die Uraufführung "ALL ABOUT ME - Kein Leben nach mir".

Zum Abschluss des vom Kulturservice der Stadt Bregenz ausgerichteten Festivals ist am 18. Mai die Weltpremiere von "The People United" zu erleben, eine Zusammenarbeit des deutsch-russischen Pianisten Igor Levit mit dem amerikanischen Choreografen Richard Siegal.