"Madame Butterfly" fast ausgebucht

Das Kartenkontingent für "Madame Butterfly" beläuft sich auf 189.000 Stück, mehr als 90 Prozent der Tickets waren bis Festspielbeginn gebucht. Bis zum Ende des Festivals wird das Spiel auf dem See 26 Mal aufgeführt, "Sibirien" drei Mal. Weiters im Festspielprogramm sind unter anderem Johannes Kalitzkes Oper "Kapitän Nemos Bibliothek" in österreichischer Erstaufführung oder "Der Sturm" von William Shakespeare. Die Eröffnungszeremonie mit Festreden von Van der Bellen, Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) und Festspielpräsident Hans-Peter Metzler wird ab 10.15 Uhr live in ORF 2 und 3sat ausgestrahlt.