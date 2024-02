Über 200 Seiten

Der Titel "Komponist im Kontinuum" der erstmals vorgestellten, über 200 Seiten umfassenden Publikation des Musikexperten Rainer Lepuschitz war auch charakteristisch für die Dramaturgie des Konzerts, die Richard Dünser nicht aus der Hand gab. Der Komponist und Professor an der Musikuniversität in Graz bezeichnete Alban Berg (1885-1935), Anton Webern (1883-1945) und Arnold Schönberg (1874-1951) im Gespräch mit der APA als seine "Urgroßväter", seine "Wurzeln".

Am Beispiel von Bearbeitungen einzelner Werke dieser innovativen Vertreter der Neuen Wiener Schule zeigt sich jenes Kontinuum in der abendländischen Musik, jenes Zusammenhängende, das für einen weiten Bereich des umfangreichen Schaffens von Richard Dünser bedeutend ist. Renommierte Interpreten haben seine Werke im Repertoire, in Vorarlberg fanden sie bei der Programmierung der Bregenzer Festspiele, die unter anderem die Uraufführung seiner Oper "Radek" realisierten, des Symphonieorchesters Vorarlberg sowie in Konzerten weiterer Ensembles Berücksichtigung.